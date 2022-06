Ex-Miss België ontwerpt T-shirt voor Bob-campagne

In het Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel is donderdag de nieuwe bobcampagne voorgesteld. Celine Van Ouytsel, Miss België in 2022, is de ambassadrice van de zomercampagne, en ontwierp een kleurrijk T-shirt dat verkocht zal worden op verschillende Belgische festivals. De Franstalige RTBF-televisiepresentator Adrien Devyver mocht ook een T-shirt ontwerpen.