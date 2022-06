In Lummen zal er vanavond zo goed als helder weer zijn. De wind is stevig en komt uit het noordoosten, we krijgen een temperatuur die tot 21 graden oploopt. Het lijkt erop dat het regenachtig weer zal worden. Op vrijdag krijgen we overwegend bewolkt weer met regen en onweersbuien en een matige wind bij een temperatuur van ongeveer 22 graden.