In Herk-de-Stad verwachten we tijdens de avond zo goed als helder weer met een stevige wind uit het noordoosten. De temperatuur loopt op tot 21 graden. De komende dag wordt er regenachtig weer verwacht. Morgen is het bewolkt met regen en onweersbuien. We krijgen een temperatuur rond de 22 graden, er staat een matige wind.