De temperatuur zal hoger zijn dan de afgelopen dagen. Vanmiddag en vanavond is het helder tot licht bewolkt in Dilsen-Stokkem. Er staat een zwakke wind uit het noordoosten en we krijgen een temperatuur die tot 21 graden oploopt. Op vrijdag wordt het een bewolkte dag met hevige regenbuien en een matige wind bij een temperatuur van 25 graden.