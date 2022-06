De zomer inzetten met een cocktail op het strand of een wijntje aan een château? Onze tien favoriete zomerbars in Limburg

Cocktails drinken op het strand, wijnen in de tuin van een kasteel of lekkere tapas met zicht op het water? Je zou het misschien niet denken, maar het kan allemaal in Limburg. Wij tippen je waar je moeten zijn.

Kaai 3

Zon, kanaal, strand. En cocktails natuurlijk. Dat is het concept van Kaai 3. Deze hippe cocktailbar in Bree wordt elke zomer omgebouwd tot een leuke strandbar. De loungezeteltjes in het zand en de exotische hutjes met gezellige muziek zorgen voor het ultieme zomergevoel. Voor de kinderen is er zelfs een groot speelparadijs.

In juli en augustus is Kaai 3 elke dag open van 14 tot 23 uur. Kanaalkaai 3 in Bree. Meer info www.kaai3.be

© Kaai 3

V 330

Op een steenworp van de Paalse Plas, het Koersels Kapelleke en be-MINE in Beringen ligt V 330. Voor het derde jaar op rij opent de zomerbar zijn deuren. Geniet er van koude drankjes, heerlijke tapas en gezellige loungemuziek. Gemakkelijk bereikbaar met de fiets én er is zelfs een kiss and ride-strook voorzien.

Alle dagen open van 13 tot 23 uur en in het weekend van 11 tot 23 uur. Brelaarstraat aan het kapelletje in Beringen. Meer info via Facebook

© V 33O

Mi Cocina Zomerbar

Bier, cocktails, mocktails en een Latijns-Amerikaans getinte keuken. Daarvoor moet je bij Mi Cocina zijn. Van juni tot en met september zijn ze te vinden aan de rand van het Kapermolen park in Hasselt. Geniet van een kleurrijke en sfeervolle setting, altijd gezellig!

Open vanaf 10 juni, Gouverneur Verwilghensingel 13 in Hasselt. Meer info: www.micocina.be

© Mi Cocina

Kafee Kongée

Een caravan omgebouwd tot pop-up zomerbar, dat is Kafee Kongée in Neerpelt. Geniet van het prachtige uitzicht op het kanaal met verfrissende drankjes, pasta’s, pizza’s en fingerfood. Ga je met de elektrische fiets? Dan kan je de fiets zelfs opladen terwijl je aan het terrassen bent.

Open tot eind september van dinsdag t.e.m. zondag van 12 tot 22 uur. Parking in Bermstraat 9 in Pelt. Meer info: www.kafeekongee.be

© Kafee Kongée

Barnoe

Voor het vijfde jaar op rij zorgt Barnoe in Heusden-Zolder voor onvergetelijke zomermomenten voor jong en oud. Zet je neer aan het Albertkanaal en geniet van een relaxte sfeer, zomerse muziek, shared drinks en food. Kinderen kunnen zich uitleven op de speeltuigen.

Elke dag open van 11 tot 23u30, op zaterdag van 14u tot 23u30. Laarstraat 41 in Heusden-Zolder. Meer info: www.barnoe.be

Barnoe in Diepenbeek. — © Raymond Lemmens

Art of Summer

De gezelligste zomerbar in Lommel is er weer. In het Barrierspark in Lommel kan je van 9 juni tot en met 22 augustus proeven van zomerse cocktails en lekkere streetfoodhapjes. De opening wordt ingeluid met muziek van dj’s Kobe Ilsen en Viktor Verhulst.

Van 9 juni t.e.m. 22 augustus, Barrierspark in Lommel. Meer info: www.artofsummer.be

© Art of Summer

Thor Terrazza

Deze hippe zomerbar hoort bij het Genkse restaurant Partaasch. Het foodaanbod stelt dan ook niet teleur: je eet er tapas, gegrild vlees, vis en schaaldieren met verschillende side dishes. Doe daar een lekker drankje bij en het plaatje is compleet!

In juli en augustus open van 12 tot 22 uur, op zaterdag van 17 tot 23 uur. Ook geopend in mei, juni en september. Thor Park, André Dumontlaan 67 in Genk. Meer info: www.thorterrazza.be

© Thor Terrazza

Jardin du Commandeur

Zet de zomer in met een hapje en een drankje in de tuin van het Kasteel van Ordingen in Sint-Truiden. De ideale plek om royaal te genieten. Kinderen amuseren zich tijdens de kinderanimatie en jij kunt helemaal tot rust komen in een prachtige omgeving.

Openingsuren. Dorp 50 in Sint-Truiden. Meer info: www.jardinducommandeur.be

© Jardin du Commandeur

Maasgenotjes

Van wijn van Aldeneyck tot Vinken Kompel bier. Broers Jelle en Tijn trekken resoluut de kaart van de streekproducten. In juli en augustus openen ze hun pop-upbar in Ophoven, met een geweldig uitzicht op de jachthaven.

In juli en augustus elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Maasstraat 82, Kinrooi. Meer info via Facebook.

© Maasgenotjes

Knooppunt 03

Voor de tweede keer op rij opent Knooppunt 03 in Erpekom (Peer) de deuren. Alleen zijn ze dit jaar nog een beetje groter én zetten ze extra in op duurzaamheid. Zet je neer op de meubels in recuphout en geniet van hoeve-ijs met verse koemelk of een lokaal biertje.

Elke dag open van 13 tot 18u30 en op zaterdag van 11 tot 18u30, Mgr. Broekxstraat in Peer. Meer info via Facebook.

© Knooppunt 03

Nog leuke adresjes om te ontdekken:

Café Cartouche is ideale tussenstop tijdens een fietstochtje door Diepenbeek. Zet je neer op een van de bierbakken onder de bomen en geniet van de gezelligheid, een drankje en een snack.

Woensdag tot zaterdag open van 13 tot 24 uur en zondag van 9u30 tot 23u30, Helstraat 22 in Diepenbeek. Meer info: www.cafecartouche.be

Fruit Valley Lounge in Sint-Truiden is de ideale pitstop tijdens een fietsrit in de Fruitvallei.

Open op vrijdag vanaf 16 uur, zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 12 uur, Hof van Stayen, Tiensesteenweg in Sint -Truiden. Meer info via Instagram.

Kletsbar in Hechtel-Eksel is een pop-up bar met oog voor beleving en natuur. Een “uniek bosterras” noemen de organisatoren het zelf.

Alle dagen open van 11 tot 23 uur, kruispunt Hoefstraat en Lupinestraat in Hechtel. Meer info: www.kletsbar.be

Westpunt in Hasselt is de place to be voor een lekker hapje, een frisse cocktail en zicht op het kanaal.

Elke dag geopend vanaf 11u, Hoogbrugkaai 91 in Hasselt. Meer info: www.westpunt.be.

Maasbar in Maasmechelen is de ideale zomerbar om tot rust te komen. Geniet van een uniek uitzicht op de Maas en een lekker drankje.

Open op zaterdag van 10 tot 24 uur, zondag tot 22 uur. Vanaf 18 juni dagelijks open, Weg-naar-geneuth in Maasmechelen. Meer info via Facebook.

Check de volledige kaart hier:

Een zomeractiviteit gespot die niet in ons overzicht voorkomt? Stuur ‘m in via onderstaand formulier.