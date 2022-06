Wij tippen het leukste straat- en openluchttheater: op een boerderij-erf in Haspengouw of in de Hasseltse binnenstad

LEES OOK. OVERZICHT. Festivals, concerten, zomerbars: dit is er deze zomer te doen in Limburg

Tongeren

Futuristische stadswandeling

Op 26, 27 en 28 augustus (verschillende aanvangsuren) neemt gids Miko telkens vijftien toeschouwers mee op wandel door het centrum van Tongeren, waar ze blijft stilstaan bij een aantal highlights. In het scenario wordt een gebied geschetst dat na de ramp van 2034 werd afgeschermd van de wereld. De tijd bleef er stilstaan en de lokale bevolking leeft er nog zoals in 2022. Theatermaakster Kyoko Scholiers houdt met haar futuristische stadswandeling de mens van vandaag onder het vergrootglas. (rusm)

Zone X, op 26, 27 en 28/8 in Tongeren. Prijs: 10 euro. Info en tickets: moment.tongeren.be

Kyoko Scholiers — © Frederik Beyens

Houthalen

Lachfestival

Van 6 t/m 10 juli vindt in Houthalen-Helchteren het vijfdaagse humor- en theaterevenement Lachfestival plaats. In verschillende straten staan optredens van improvisatie- en circusartiesten en kleine theatergezelschappen uit binnen- en buitenland op het programma. Op 10 juli begint om 20.50 uur in de Dorpsstraat en de Guldensporenlaan de slotact met apotheose aan de Sint-Martinuskerk. (rusm)

Van 6 tot 10/7 in Houthalen. Voor sommige voorstellingen heb je een ticket nodig. Info & tickets: www.lachfestival.be

© Lachfestival

Genk

Meer met minder

Op 22 juli brengt theatergezelschap Compagnie Tartaren op het plein van C-mine meerminder, een voorstelling waarin de acteurs verhalen vertellen over hoe je met minder meer uit het leven haalt. Denk aan tiny houses, ontspullen of al je bezittingen in één rugzak laten passen. Denk ook aan kiezen, less is more en ont-moeten. Bewuste keuze, noodzaak of filosofie? Het antwoord wordt gehaald uit de persoonlijke voorkeuren van de spelers. (rusm)

Op 20/7 van 10 tot 13 uur, Plein C-mine, Genk. Gratis. www.c-mine.be/evenement/meerminder

© Wannes Vanspauwen

Hasselt

Theater op de markt

Circusfestival Theater op de Markt neemt van 10 tot en met 14 augustus de Hasseltse binnenstad weer over en vult de zomer voor de 19de keer met circus en openluchttheater. Op het programma staan acts van een vijftigtal theater- en circusgezelschappen uit diverse landen. Net als bij de vorige edities worden meer dan honderdduizend toeschouwers verwacht. (rusm)

Van 10 tem 14/8 in Hasselt. Info: www.theateropdemarkt.be

© Luc Daelemans

Nederlands-Limburg

Limburg Festival

Van 24 tot en met 28 augustus vindt op een vijftigtal pleinen in Nederlands-Limburg het Limburg Festival plaats. Vijf dagen lang wordt op diverse bijzondere locaties een programma met o.m. theater, dans, mime, muziek en opera uitgerold. Het Vlaamse gezelschap Het nieuwstedelijk is te gast met de bekende voorstelling Hybris. De eerste editie werd georganiseerd in 1983, waarmee dit evenement het langstlopende theaterfestival van de provincie is. (rusm)

Van 24 tem. 28/8 op verschillende plekken in Nederlands-Limburg. Ticketverkoop start op 29/7. www.limburgfestival.nl

© Boumediene Belbachir

Heers/Tongeren

Boeren

Hans Van Cauwenberghe, Katrien Pirlet en Gert Jochems zijn toe aan het einde van hun tournee met het theaterstuk Boeren. Het slot wordt gespeeld op het erf van De Binkelhoeve in de Tongerse deelgemeente Neerrepen. Het stuk werd geschreven door auteur Erik Vlaminck, die er bijna twee maanden verbleef om zich in te leven. Vorig jaar ging het op dezelfde plek in première om vervolgens te reizen langs heel wat boerderijen in verschillende gemeenten. (rusm)

Op 23/6 en 24/6, Monnikenhoeve, Monikkenlaan 51, Heers. Op 30/6, 1/7 en 2/7, Binkelhoeve, Binkelstraat 1, Neerrepen. Tickets en info: moment.tongeren.be

© RR

