Een levenslange celstraf. Dat vraagt openbaar aanklager Cedric Stuyck voor Martino Trotta, Sandro Hamidovic en Nebusha Pavlovic op de laatste dag van het assisenproces over de moord op Silvio Aquino. De jury buigt zich in de namiddag over de vordering en naar verwachting kennen we in de vooravond het verdict.