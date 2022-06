Rode Duivels verblijven in luxueus Hilton-hotel honderd kilometer buiten Doha tijdens WK in Qatar

De keuze voor het Hilton Salwa, dat gelegen is in Abu Samra, is opmerkelijk omdat het hotel aan de westkust van Qatar ligt terwijl alle stadions aan de oostkust liggen. Gezien Qatar zo klein is lijkt dat echter geen al groot logistiek probleem te worden. De Belgische voetbalbond haalt net aan dat de Rode Duivels zich hier “in alle rust en privacy op de wedstrijden kunnen voorbereiden”.

Ze zullen over een eigen vleugel beschikken, er zijn verschillende fitnesscentra, een indoor zwembad voor recuperatie en twee trainingsvelden binnen het resort zelf. “We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn een basiskamp te vinden waar we kunnen trainen zonder dat we ons daarvoor dagelijks hoeven te verplaatsen. Het was net dat wat we zochten; een locatie met veel buitenruimte. En dat is het geval in de Hilton Salwa”, zegt bondscoach Roberto Martinez in een persbericht van de Belgische voetbalbond. Die meldt dat elke speler over een ruime en zeer comfortabele kamer zal beschikken met zicht op de Perzische Golf. Daarnaast zijn er voldoende ontspannings-en vergaderruimtes, een privé openluchtzwembad en strand.

© Hilton Hotels

© Hilton Hotels