OPROEP. Had jij een Elvis-trouwpartij in Las Vegas?

Las Vegas

Het bedrijf dat de rechten heeft op de beeltenis van Elvis Presley wil dat trouwkapelletjes in Las Vegas stoppen met huwelijken in een Elvis-thema. Voor een reportage is de redactie op zoek naar Limburgers die wel nog naar het altaar konden stappen onder begeleiding van een Elvis-imitator vol bakkebaarden of die door (een kloon van) The King of Rock and Roll zelve in de echt zijn verbonden in Vegas. Bent u zelf een Limburgs Love me tender- koppeltje dat in Elvis-stijl is getrouwd of kent u zo iemand in de provincie? That’s all right! Don’t be cruel en laat het ons weten! (km)