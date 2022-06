Lekker wegzakken in deze openluchtcinema’s: in het zonnetje of onder de blote sterrenhemel

Te mooi weer voor een bezoekje aan de bioscoop? In deze openluchtcinema’s kan je deze zomer ook lekker wegzakken in een strandstoel of zitzak. In het zonnetje of onder de blote sterrenhemel.

Tongeren

MoMeNT

Het zomerse cultuurfestival MoMeNT in Tongeren organiseert in samenwerking met filmplatform MOOOV en het Gallo-Romeins Museum drie keer op donderdag een filmavond op het Museumplein. Op 14 juli staat La Belle Epoque op het programma, op 4 augustus 21 Grams en op 25 augustus Le Sorelle Macaluso. Er zijn stoelen en dekentjes beschikbaar. Wie wat meer comfort wil, mag zijn eigen stoel meebrengen. (rusm)

Op 14/7, 4/8 en 25/8, Museumplein Tongeren. Gratis. Meer info: moment.tongeren.be

© MoMeNT

Maastricht

Lumière Open Air Film Festival

Van 27 juli tot 27 augustus vindt de derde editie plaats van het Lumière Open Air Film Festival in Maastricht. Het programma is nog niet bekend, maar Lumière staat bekend om zijn alternatief aanbod van films met een artistieke insteek. De voorstellingen gaan altijd door. Bij slecht weer worden de voorstellingen binnen vertoond. De organisatie zorgt voor strandstoelen. (rusm)

Tickets nog niet beschikbaar. Locatie: Richie Backfireplein (het grasveldje achter Lumière), www.lumiere.nl

© Angélique Steven

Bilzen

Zomercinema

Deze zomer wordt het grasplein aan de voorzijde van cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen op donderdag omgetoverd tot een openluchtcinema. Voor deze films kan u een kaartje kopen: Antoinette dans Les Cévennes, De Flummels, West Side Story, Mijn vader is een saucisse, Nomadland, Encanto, James Bond: No time to die, Petite Maman en The Worst Person in the world. Breng je eigen zitje en drankjes mee. Bij slecht weer gaat de vertoning door in de schouwburgzaal. (rusm)

Van 7/7 tot 25/8 op donderdag, Eikenlaan 25, Bilzen, 3 euro, www.dekimpel.be

© AP

Kiewit

Zomerfilms

Van 24 tot 31 augustus wordt op natuurdomein Kiewit het evenement Zomerfilms georganiseerd. Het grasveld voor de vijver wordt getransformeerd tot een sfeervolle openluchtcinema. Het programma werd nog niet bekendgemaakt, maar verwacht wordt dat het net als vorige jaar een mix van o.m. sciencefiction, roadmovie, horror, tragikomedie en documentaire zal zijn. (rusm)

Van 24/8 tot 31/8, Natuurdomein Kiewit, www.zomerfilms.be

© Stad Hasselt

Sint-Truiden

Jardin du Commandeur

Op het domein van het Kasteel van Ordingen werd zopas de Jardin du Commandeur geopend. Een van de initiatieven is een tweedaags filmevent. Op 25 en 26 juni ’s avonds wordt een nog niet bekendgemaakte film vertoond. Er kunnen drankjes en hapjes besteld worden. Toegang gratis, maar inschrijving verplicht. De toeschouwer kan plaatsnemen in een zomerse ligstoel. (rusm)

Op 25/6 en 26/6, Ordingen dorp 50, Sint-Truiden, www.jardinducommandeur.be

© RR

