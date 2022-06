‘Huis Gemaakt’-panden over paar weken op de markt

Anaïs en Cedric kwamen woensdag uit de bus als winnaars van het tweede seizoen Huis Gemaakt. Zij winnen het rijhuis in centrum Antwerpen dat zij tot een thuis maakten. De gerenoveerde panden in Beringen en Boortmeerbeek komen waarschijnlijk heel binnenkort al op de markt, vertelt Amaury Verelst van A. Verelst Development aan Het Laatste Nieuws.

A. Verelst Development is de projectontwikkelaar die de drie te renoveren panden opkocht en de twee niet gewonnen panden ook weer zal verkopen. Voor de huizen in Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek betaalde het bedrijf telkens zo’n 250.000 euro, herinnert Verelst zich. In Beringen krijg je voor die prijs een vrijstaand huis met grote tuin, in Antwerpen een mooi rijhuis in het centrum. “Bij elk pand checken we of er genoeg te verbouwen valt en er genoeg creatief werk mogelijk is. Tegelijk mag de renovatie niet te zwaar zijn, het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kandidaten zich ook zouden wagen aan stabiliteitswerken”, voegt Verelst toe.

Het gewonnen pand van Anaïs en Cedric is volgens de vastgoedexpert om en bij de 400.000 euro waard. Daarvan betaalt het koppel een symbolische euro, middels een akte. De registratierechten worden door A. Verelst Development betaald.

De andere twee panden schat Verelst iets lager. “Ik ben twee weken geleden nog eens naar de panden gaan kijken. Ik schat dat de huizen in Beringen en Boortmeerbeek tussen de 360.000 tot 380.000 waard zijn.” Met het geld van de verkoop wordt een deel van de investering van het bedrijf gerecupereerd. Verder kreeg de projectontwikkelaar reclame als return, in de vorm van een korte spot op VTM. Verelst vermoedt dat de niet gewonnen panden over vier weken op de markt komen, na een laatste controle van zaken zoals de EPC-attesten en de keuring van gas en elektriciteit.

Intussen is er voor verliezende finalisten Eline en Younes een crowdfundingsactie gestart. De teller staat op bijna 2.800 euro. De initiatiefnemers hopen Eline, Younes en dochtertje Lena met het ingezamelde bedrag een duwtje in de rug te geven.