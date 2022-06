Opvallend voorstel: wie de privéwagen gebruikt voor het werk, zal hogere vergoeding krijgen

Wie de privéwagen gebruikt voor professionele verplaatsingen, moet een minimumvergoeding krijgen van 0,37 euro per kilometer. Dat staat in een nieuw voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om de hoge prijzen aan de pomp op te vangen. In ruil krijgen werkgevers een korting op de roerende voorheffing.

Wat staat er in het voorstel?

Volgens een nieuw voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) moeten mensen die hun eigen wagen gebruiken voor professionele verplaatsingen en geen tankkaart hebben een kilometervergoeding van minstens 0,3707 euro per kilometer krijgen. Voor wie nu al in die situatie zit, lopen de rekeningen immers hoog op met de exploderende prijzen aan de pomp. Een deel van het bedrag zou dienen om die kosten te compenseren, de rest is compensatie voor het gebruik en de verzekering van de wagen. Werkgevers krijgen in ruil dan weer een korting op hun roerende voorheffing van tien cent per gecompenseerde kilometer.

In het voorstel gaat het om een minimumbedrag. Het staat sectoren dus vrij om eigen afspraken te maken die een hoger tarief inhouden.

Voor wie geldt het?

Het voorstel gaat voor alle duidelijkheid niet over woon-werkverkeer. Het gaat over professionele verplaatsingen, zoals een thuisverpleger die zich van patiënt naar patiënt verplaatst. Daarbij geldt het natuurlijk ook niet voor werknemers die genieten van een bedrijfswagen en een tankkaart.

Hoe zit dat nu?

Wie momenteel de eigen wagen gebruikt voor professionele verplaatsingen, kan al een kilometervergoeding krijgen. Maar daar is geen wettelijk minimumbedrag voor vastgelegd. Het wordt onderhandeld door de sociale partners op sectorniveau. Voor ambtenaren is er wel een tarief vastgelegd van 0,3707 euro per kilometer. Dermagne wil dus dat het bedrag voor iedereen op hetzelfde niveau komt.

De kilometervergoeding voor ambtenaren wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Als het tarief voor ambtenaren stijgt, zou het tarief voor werknemers dus ook moeten stijgen.

Is het er politiek al door?

Bij de begrotingscontrole in april maakte de federale regering al een bedrag van 30 miljoen euro vrij om de transportkosten van werknemers te verlichten. Het geld werd ter beschikking gesteld van de sociale partners, maar omdat zij niet tot een akkoord kwamen, belandde het weer op de tafel van de regering. En nu komt Dermagne dus met een eigen voorstel. Dat moet wel nog groen licht krijgen van de federale regering.