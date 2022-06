Bewonder deze zalige Limburgse tuinen die niet moeten onderdoen voor de mooiste in Engeland

LEES OOK. OVERZICHT. Festivals, concerten, zomerbars: dit is er deze zomer te doen in Limburg

Ziektevrije rozen

Tijdens een zoektocht naar ziektevrije rozensoorten verzamelde Luc Van Esser er ondertussen zo’n 5.000. De rozen vullen zijn tuin van mei tot oktober met geur en kleur. De combinatie en vormgeving met vaste planten en siergrassen zorgt voor een sfeervol geheel!

ADR-rosarium Geistinger-Landhoff, Luc Van Esser. 25 en 26 juni van 10 tot 18 uur of na afspraak. Beekstraat 13 in Kinrooi, Geistingen. Oppervlakte: 5000 m², rolstoeltoegankelijk. Inkom 5 euro. Info: lucvanesser@hotmail.com

© Marc Verachtert

Van groenten tot kruiden

Chef - en herborist - Dominique Vreven oogst groenten, kruiden, bloemen en fruit uit eigen tuin voor zijn restaurant. Al meer dan dertig jaar tuiniert hij in een mooi geordend geheel van gekende en minder gekende eetbare planten.

’t Vlierhof, Dominique Vreven. 29 juni van 10 tot 17 uur en 5 september van 17 tot 22 uur. Hasseltsestraat 57a in Bilzen. Oppervlakte: 3000 m², rolstoeltoegankelijk. Inkom 5 euro t.v.v. Ter Heide Tongeren. Info: www.vlierhof.be

© MV/JL

B(l)oeiende blikvangers

Deze romantische tuin moet zeker en vast niet onderdoen voor de mooiste tuinen in Engeland. De tuin werd door de eigenaars zelf ingericht met een uitgebreide collectie b(l)oeiende vaste planten, rozen en de uitbundig klimmende clematissen. Echte blikvangers!

Familie Vandecruys-Frederix. 19 en 26 juni, 3 en 10 juli van 13 tot 18 uur. Donkeindeweg 116 in Zonhoven. Oppervlakte 3600 m², rolstoeltoegankelijk. Inkom 3 euro. Info: www.tuinenvandecruys.be, guido.vandecruys1@telenet.be

© Familie Vandecruys-Frederix

Verrassende tuinen

Eén tuin is niet voldoende voor de familie Cluyssen-Poelmans. Laat je verrassen door de twee voortuinen, een tuinkamer in Italiaanse barok, een bonsaituin, een serretuin met sieruien en hortensia’s, een vijvertuin, minder alledaagse bomen én een charmante bloementuin.

Familie Cluyssen-Poelmans. 19, 25 en 26 juni, 3 juli, van 10 tot 18 uur. Ontginningsstraat 25 in Houthalen. Oppervlakte 2500 m², deels rolstoeltoegankelijk. Inkom 3 euro. Info: ferdinand.cluyssen@telenet.be

© Familie Cluyssen-Poelmans

Grote kleine tuin

Door het werken met zichtlijnen en het bewust spelen met hoogtes van planten ziet de tuin er groter uit dan hij in realiteit is. Aparte tuindelen sluiten aan bij een kamer van het huis of hebben een eigen functie. De bloemenborders zijn samengesteld op kleur. Verwacht je ook aan struikenborders, een pergola met klimplanten en een hostalaantje.

Heksenberg, Luc en Luce Meert-Cox. 3 juli, 7 augustus en 18 september van 10 tot 17u30. Roermondlaan 16 in Hasselt. Oppervlakte: 1300 m². Inkom 2 euro. Info: lucmeert@telenet.be

© Heksenberg, Luc en Luce Meert-Cox

Kleur in de Voerstreek

Duik de Voerstreek in en verlaat de bewoonde wereld voor een k(l)eurige tuin met prachtig landschapszicht bij een gerestaureerde dubbele caré-boerderij. Laat je charmeren door de binnenkoer met terrassen en uitbundig bloeiende bloemen. De oude veedrinkpoel pakt uit met spontane beplanting en biodiversiteit.

Schopsheim, Maria Kapteijns.18, 19, 25 en 26 juni van 9 tot 10 uur, 23, 24 juli en 6, 7, 20 en 21 augustus en 3, 4, 17 en 18 september van 10 tot 17 uur. Schophemmerhei 5 in ‘s Gravenvoeren. Oppervlakte: 1500 m² exclusief dierenweide. Inkom 5 euro. Info: www.schopsheim.be, mariakapteijns@belgacom.net

© Schopsheim, Maria Kapteijns

Romantische tuinen

Het handelsmerk van tuinarchitecte Dina Deferme zijn Engels getinte romantische tuinen. Haar eigen tuin gaat dus voor oogstrelende borders en romantische hoekjes en dat in een charmant, landschappelijk decor. Het is de laatste zomer dat je deze tuin kan bezoeken, want Dina gaat verhuizen. Waag je kans!

Dina Deferme. 19 en 26 juni en alle zondagen in juli en augustus van 13 tot 18 uur. Beuzestraat 64 in Hasselt. Oppervlakte 40.000 m². Inkom 8,50 euro t.v.v. Fonds zwaar verbrande kinderen. Info: www.deferme.be en info@deferme.be

© Dina Deferme

Deze en nog meer tuinen bezoeken?

Open Tuinen van België groepeert 80 bijzondere open tuinen in Vlaanderen en nog eens 65 meer in Brussel en Wallonië. Het inkomgeld wordt vaak doorgestort als steun aan een goed doel.

Info: www.open-tuinen.be of 03 344 93 84

Ook Open Tuinen Landelijke Gilde laat kennismaken met bijzondere, meestal door de eigenaars zelf vormgegeven en ingerichte tuinen.

Info: www.opentuinen.be of 016 28 60 24

© Marc Verachtert

Een zomeractiviteit gespot die niet in ons overzicht voorkomt? Stuur ‘m in via onderstaand formulier.