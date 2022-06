GEMEENTERAAD. Positieve jaarrekening 2021 voor Leopoldsburg, maar geen hoerageroep

Leopoldsburg

Jaarrekening: De jaarrekening van 2021 werd afgesloten met een positief saldo van 1,6 miljoen euro. “Dit ondanks het feit dat 2021 geen normaal jaar was met allerlei factoren die in het nadeel speelden van de gemeentekas. Minder ticketverkoop, minder huurgelden en belastingontvangsten beletten echter niet dat we een gunstige autofinancieringsmarge en relatief lage schuldenlast kunnen voorleggen “, verduidelijkten schepen van Financiën Franky Geypen (Vooruit) en financieel directeur Pascal Van de Wiele. Volgens burgemeester Wouter Beke (CD&V) is hoerageroep echter niet aan de orde omdat het geboekte overschot goed zal moeten ingezet worden om het huidige economisch klimaat het hoofd te bieden en het zal volgens hem een uitdaging worden om in de nabije toekomst de juiste keuzes te gaan maken.

Wegenonderhoud: Voor het onderhoud en de herstellingen aan het gemeentelijk wegennet inclusief stoepen, wordt jaarlijks een budget voorzien. Door de stijgende prijzen werd recentelijk een offerte van de laagste inschrijver ingediend met een prijsverschil van ruim 130 procent ten opzichte van de raming. Daarom besloot de meerderheid om de uitvoering van de opdracht te beperken in functie van het beschikbare budget. Schepen Erwin Van Pée (Vooruit) vond het raadzaam om voorlopig de marktevolutie af te wachten. Zowel N-VA als Pro Leop maakten hierbij bedenkingen en beschouwden wegenonderhoud als een gemeentelijke kerntaak.

Ventilatie: In de cafetaria van de sporthal en de aanpalende kleine zaal wordt een ventilatiesysteem geïnstalleerd. Dat was volgens schepen Sara Verbeeck nodig in het kader van de maatregelen om de hoeveelheid CO2 te beheersen volgens de Covid-richtlijnen. VB stemde tegen omdat het volgens hen een overbodige uitgave is.