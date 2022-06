Roemeense fruitplukker doet moord over in Alken: omgeving volledig afgesloten

Alken

De politie sloot donderdagochtend de omgeving rondom een fruitplantage in de Alkerstraat volledig af. Dat gebeurde in het kader van de reconstructie van de moord op de Roemeense fruitplukker Constantin Munteanu (44) in december van vorig jaar.

Voor de wedersamenstelling werden de nodige maatregelen getroffen. Enkel de omwonenden geraakten nog in de omgeving van het fruitbedrijf. Alle anderen die de Alkerstraat door wilden, waren er donderdagochtend aan voor de moeite. De politie had de weg volledig afgesloten zodat alle betrokkenen hun werk konden doen.

De 57-jarige Gheorge C. uit Roemenië moest tonen hoe hij in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december 2021 zijn 44-jarige landgenoot en collega-fruitplukker Constantin Munteanu om het leven bracht. Dat gebeurde in een wooneenheid van de fruitteler bij wie de seizoensarbeiders aan de slag waren.

Alcohol en poker

De feiten speelden zich af tijdens een nacht met veel alcohol en een spelletje poker. Terwijl het slachtoffer met een huisgenoot aan het kaarten was, zou Gheorge gezegd hebben dat Constantin valsspeelde. De veertiger die door hem beschuldigd werd, nam een fles drank en sloeg op het hoofd van Gheorge. Hij was even van de kaart en wilde vluchten naar zijn kamer. Vervolgens kwam het tot een schermutseling waarbij Constantin een mes trok. De vijftiger kon deze ontfutselen en stak daarna het slachtoffer meerdere malen. Stoppen deed de dader pas toen Munteanu niet meer bewoog. Hij zou daarbij geroepen hebben dat het “hij of ik was”. Gheorge C., vader van negentien kinderen bij drie vrouwen, zou daarmee verwezen hebben naar de moord die Constantin volgens hem op zijn buurman in Roemenië had gepleegd.

Na de feiten verklaarde de 57-jarige dader zich niet meer veel te herinneren, maar dat hij wel besefte de dader te zijn. De reconstructie moet nu meer duidelijkheid verschaffen. ppn/jcr