Nieuw bedrijf in Genk: Mario Kart in het echt

Volgende week is Genk een attractie rijker. Na de introductie in diverse Europese steden, gaat het licht op groen voor BattleKart, een concept waarin je met een elektrische kart in een soort computerspel terechtkomt. Via augmented reality kom je op het circuit diverse challenges tegen en neem je het op tegen de andere piloten die je pad kruisen. Mario Kart, maar dan in het echt, dus.

BattleKart heeft op één jaar tijd al 9 vestigingen geopend. Genk zal in totaal de 13e locatie worden, na steden als Parijs, Keulen en… Herentals. De 32-jarige oprichter Sébastien Millecam, een Waalse ingenieur, is dus niet aan zijn proefstuk toe.

Hoe het werkt? Alle rijders nemen plaats in een elektrische kart. Een helm of bescherming zijn niet nodig, omdat de karts niet kunnen botsen. Vervolgens wordt in de hal een groot parcours op de vloer geprojecteerd. De racers volgen de lijnen en krijgen via special effects allerlei uitdagingen voor de voeten geworpen. Ze moeten bommen ontwijken, tegenstanders uitschakelen en proberen de finish te halen zonder van de baan te schuiven.

“Het is een leuke formule voor teambuilding, verjaardagsfeestjes of een vrijgezellenavond”, zegt Sébastien Millecam. “Het is eens iets anders dan bowling of een escape room… De combinatie van fysieke karting met augmented reality spreekt duidelijk aan. Vandaar dat we korte tijd het concept introduceren in diverse steden. Het leidt geen twijfel dat Genk een even groot succes zal worden.”