De gezelligste rommelmarkten in Limburg: op zoek naar een verborgen schat of collector’s item

Kuier jij graag rond tussen het volk, op zoek naar verborgen schatten, interessante koopjes of nostalgische voorwerpen? Vink dan snel deze Limburgse rommelmarkten aan in jouw zomeragenda.

Geefmarkt

Ontdek de gezelligste en goedkoopste markt van Genk. De Geefmarkt heeft het unieke concept waarbij je spullen de je niet meer nodig hebt, kan achterlaten. Snuister ook even tussen alles wat al achtergelaten is en neem het gerust mee naar huis. Alles wat je met een fiets kan vervoeren, mag je doneren.

Zaterdag 18 juni van 10 tot 14 uur, Stadsplein 1 in Genk. Gratis toegang. Meer info via Facebook

© Gerarda Lamerichs

Pinkstermarkt

De Pinkstermarkt in Kanne wordt door de bewoners van Riemst bestempeld als de grootste rommelmarkt van Limburg. Met 350 kramen, zo’n 25.000 bezoekers, randanimatie in de straten en optredens aan zaal Onder De Kerk heeft deze markt heel wat te bieden voor jong en oud.

Maandag 6 juni van 6 tot 21 uur, Brugstraat in Kanne (Riemst). Gratis toegang. Meer info: www.pinksterfeestenkanne.be

De Pinksterrommelmarkt in Kanne. — © Pinksterrommelmarkt

Teutenmarkt

Hou je ervan om rond te snuisteren tussen oude spullen, vintage meubilair charmante hebbedingen of zelfs tweedehandskleding? Op de Teutenmarkt vind je dan alles wat je zoekt. Tijdens deze gezellige brocante-, rommel- en antiekmarkt in het centrum van Lommel, tik je van alles op de kop.

Elke zondag van april tot en met oktober van 8 tot 16 uur, Marktplein, Dorp in Lommel. Gratis toegang. Meer info: www.toerismelommel.be

Tweedaagse antiekmarkt met nocturne

Op zaterdag 4 juni transformeert Tongeren, de oudste stad van België, tot een grote middeleeuwse marktplaats. Zo‘n 40 gerenommeerde antiekshops en 250 standhouders verzamelen hun eeuwenoude antiek, brocante, design, vintagespullen en zeldzame collector’s items. Vind jij hier een verborgen schat?

Zaterdag 4 juni van 14 tot 22 uur en zondag 5 juni van 7 tot 13 uur, in het centrum van Tongeren. Gratis toegang. Meer info: www.toerismetongeren.be

De tweedaagse antiekmarkt in Tongeren. — © Stad Tongeren

Zondagsmarkten

Maar liefst 700 standhouders trekken elke zondag naar het centrum van Genk, maar in juli en augustus zijn ook de particulieren welkom om hun spullen aan te bieden en zo een tweede leven te geven. Aan het stadhuis vind je bovendien ook vers gebakken kip aan het spit, groenten en fruit of andere artikelen.

Elke zondag van juli en augustus, behalve de eerste zondag van juli van 8 tot 13 uur, in het centrum van Genk. Gratis toegang. Zelf meedoen kost 9 euro per standplaats. Meer info: www.genk.be/zondagsmarkten

De Zondagsmarkt in Genk. — © roge dreesen

De Sunday Markt

De Sunday Markt in Sint-Truiden is meer dan alleen een rommelmarkt: je vindt er ook foodtrucks en live optredens. Er is bovendien een speciale markt voor en door kinderen waarbij de kleinsten een gratis standje krijgen om hun speelgoed te verkopen. Hier kan zowel jong als oud terecht voor een leuke zondag.

Elke zondag van 6u30 tot 13 uur, Veemarkt in Sint-Truiden. Gratis toegang. Meer info: www.sundaymarkt.be

Sunday Markt. — © Jozef Croughs

(Kinder)tweedehandsmarkt

In samenwerking met Gezinsbond Koersel organiseert het dorp op 4 juni een gezellige kinderrommelmarkt op en rond het Gouden Jubileumplein. Er zullen zo’n 50 standen opgesteld staan met tal van tweedehandsspullen. Kinderen mogen hun standje opstellen met een zeil of deken.

4 juni van 10 tot 17 uur, Gouden Jubileumplein in Koersel (Beringen). Gratis toegang. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

Gezellige garageverkoop Wolske

Op 20 augustus verwelkomt de gezellige wijk ‘Wolske’ in Hasselt je tijdens een garageverkoop. Alle inwoners van de wijk kunnen hun spullen, van speelgoed, kleding tot klein meubilair, aanbieden. Wandel door de wijk en vind precies wat je zoekt! Niet-inwoners kunnen gerust langskomen, maar zelf geen stand aanvragen.

20 augustus van 9 tot 14 uur, Bosstraat, Wolskestraat, Maastrichtersteenweg, Kiezelstraat en Nieuwe Steenweg in Hasselt. Gratis toegang. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

Garageverkoop in de gezellige Hasseltse wijk ‘Wolske’. — © Wolske vzw

Rommelmarkt met optredens

De grote rommelmarkt in Sint-Joris-Alken is het event waar je op 17 juni je brocantehart kan ophalen. Vanaf 6 uur ’s ochtends worden de standen al met man en macht opgebouwd. Wouter Survani-Dennis en de Limburgse Andre Van Duin zorgen doorheen de dag voor de sfeer tijdens hun optredens.

17 juni, Eduard Dompasstraat in Alken. Gratis toegang. Zelf meedoen kost 5 euro per standplaats. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

Antiek- en brocantemarkten

Maar liefst 40 gerenommeerde antiekshops en zo’n 350 standhouders pakken iedere zondag tijdens de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux uit met de meest originele spullen. Deze markt in Tongeren kan je combineren met een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum om het veelzijdige verleden van de oudste stad van België te ontdekken.

Iedere zondag van 7 tot 13 uur, in het stadscentrum van Tongeren. Gratis toegang. Meer info: www.toerismetongeren.be

Antiekmarkt Tongeren. — © Karel Hemerijckx

Nog leuke marktjes die een bezoekje waard zijn:

Gasthof Lederhose en Harmonie De Stroobanders organiseren samen een grote rommelmarkt tijdens de Heikermis in Diepenbeek.

31 juni van 7 tot 17 uur, De Kempen en Heidestraat in Diepenbeek. Gratis toegang. Meer info: www.diepenbeek.nu

Iedere zondag tijdens de zomermaanden organiseert Eisden een gezellige rommelmarkt op Pauwengraaf.

Elke zondag in juni en augustus vanaf 13u, Pauwengraaf in Eisden (Maasmechelen). Gratis toegang. Meer info via Facebook.

Ontdek de kraampjes en de aanbiedingen van de 40 deelnemers van de garageverkoop in Werm-Hoeselt.

Zaterdag 4 juni van 7 tot 14 uur, in alle straten van Werm-Hoeselt. Gratis toegang. Meer info: www.hoeselt.be

De jaarlijkse rommel- en antiekmarkt in Tessenderlo is al toe aan de 27ste editie. Snuister tussen leuke spullen op en rond het kerkplein van Schoot.

15 augustus vanaf 8 uur, Kerkplein in Schoot (Tessenderlo). Gratis toegang. Meer info: www.uitinvlaanderen.be

Maasmechelen organiseert op 12 juni een grote rommelmarkt met enkel tweedehandsspullen, versnaperingen en democratische prijzen.

Zondag 12 juni, Bosweg Creemersweg in Mechelen-Aan-De-Maas (Maasmechelen). Gratis toegang. Meer info: www.maasmechelen.be/activiteiten/

De binnen- en buitenrommelmarkt aan zaal De Kring in Genk kan je elke maandag, buiten op feestdagen, bezoeken.

Elke maandag, behalve op feestdagen van 7 tot 13u30, Onderwijslaan 2 in Waterschei (Genk). Gratis toegang. Meer info: www.genk.be/markten

Op zondag tijdens de Pinksterfeesten organiseren ze in Bree een rommelmarkt met Vlaamse kermis, een springkasteel en gezellige terrasjes in het dorp.

Zondag 5 juni vanaf 12 uur, Vostert Gruitroderkiezel 208 in Bree. Toegang is 1 euro per persoon, kinderen gratis. Meer info: www.kajvostert.be

Een zomeractiviteit gespot die niet in ons overzicht voorkomt? Stuur ‘m in via onderstaand formulier.