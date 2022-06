Minister van Welzijn Hilde Crevits wil personeel in woonzorgcentra ontlasten

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) heeft een plan klaar om het personeel in de woonzorgcentra (WZC) wat te ontlasten. Ze wil dat mensen die als logistiek medewerker aan de slag gaan in de WZC meteen aan het werk kunnen en ondertussen hun opleidingstraject volgen, in plaats van dat ze die opleiding nu eerst op voorhand moeten volgen, zo verklaarde Crevits op Radio 1.

De minister verklaarde begrip te hebben voor de grieven waarmee het personeel van de non-profitsector later op de dag in Brussel op straat trekt. De sector heeft bijzonder zware jaren achter de rug en de uitstroom van personeel baart haar grote zorgen. Haar voorstel om mensen in de WZC onmiddellijk te laten starten, kadert daarin. Het moet het personeel dat er nu al aan de slag is helpen ontlasten.

Crevits is ook bereid aan tafel te gaan zitten om te werken aan een toekomstplan voor de sector. De concrete uitvoering daarvan zal wellicht niet voor meteen zijn, maar ze wil er wel vandaag al mee aan bouwen, zodat het werk niet pas in de volgende legislatuur moet worden aangevat.