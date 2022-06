Adriaan Van den Hoof vervangen bij Discobar Galaxie na klachten over ongepast gedrag

Op 19 mei maakte Discobar Galaxie nog reclame voor het event waar dj’s Bobby Ewing (Jimmy Dewit), Lars Capaldi (Frank Somers) en Loveboat (Adriaan Van den Hoof) voor de plaatjes zouden zorgen. Van den Hoof zal er nu toch niet bij zijn, vermoedelijk omwille van de commotie rond zijn persoon. Eerder werd zijn zaalshow in Koksijde geschrapt en haalde het Herenthoutse festival Clamotte Rock de komiek uit haar line-up.

Eén kondigde in mei aan dat Van den Hoof vervangen wordt als presentator van de quiz Switch. Even later werd bekend dat enkele vrouwen naar de preventieadviseur van de VRT waren gestapt met klachten over ongepast gedrag van de presentator. Het zou gaan over gevallen van fysiek geweld en agressie in de privésfeer. Ook zouden er over de jaren heen een viertal klachten tegen de dj zijn neergelegd bij de politie. Van den Hoof zei in een reactie dat er nooit een formele klacht tegen hem werd neergelegd en dat er geen gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Volgens Instagram verblijft de presentator momenteel in het buitenland.