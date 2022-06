Julien Tayoro uit Ivoorkust bezoekt FairTradeGemeente Hasselt

Julien Tayoro is coördinator van een project in Ivoorkust dat streeft naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Op doorreis naar Keulen, voor een internationale conferentie over klimaatsverandering, hield hij eraan om een dagje Hasselt uit te trekken. De wereldwinkel in de Dorpsstraat verkoopt namelijk "Bite To Fight"-chocolade ten voordele van het project van Tayoro.

Er was nog een tweede goede reden voor het bezoek. In opdracht van FairTradeGemeente Hasselt bouwen Oxfam en Studio Globo momenteel een belevingsatelier rond eerlijke handel en duurzame productie en consumptie, gericht op middelbare scholieren. “Ik heb in mijn jeugd aan den lijve ondervonden hoe je moet knokken om uit de armoede te geraken”, klonk het uit de mond van Tayoro. "Ik wil in mijn land andere jongeren én hun ouders inspireren om de juiste keuzes te maken. Hopelijk kan mijn verhaal binnen dit inleefatelier jongeren in Hasselt motiveren het zelfde te doen.” "Uit een bevraging van honderden leerlingen in het secundair onderwijs leerden we dat ontbossing door deze leeftijdsgroep als het meest urgente klimaatvraagstuk wordt ervaren", zegt Steven Schepers van Oxfam-Wereldwinkel Hasselt. "De productie van cacao in Ivoorkust leidt tot overmatige ontbossing en zorgt voor enorme klimatologische uitdagingen. Met onze verkoop betalen we onder meer voor bosherstel. Weten wat de impact van je aankoopgedrag op andere mensen en hun leefomgeving is, staat in het atelier dan ook voorop."In 2023 zal het mobiel inleefatelier gaan rondtrekken langs de scholen. Dan vieren Oxfam-Wereldwinkels in de regio Hasselt hun 50-jarig bestaan.