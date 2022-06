Ze probeerde onzichtbaar te worden, maar nu heeft Kate Bush plots weer megahit dankzij ‘Stranger things’

Met ‘Wuthering heights’ kampeerde Kate Bush (63) ooit in allemans oren, en hoog in de charts. Maar de laatste decennia was ze daar niet meer te bespeuren. Tot nu. Plots staat de Britse, 37 jaar na datum, weer bovenaan de lijsten met haar klassieker ‘Running up that hill’. Allemaal dankzij de Netflix-hit ‘Stranger things’. Waar Bush zich al die tijd verschool? Jawel, bovenop een heuvel.