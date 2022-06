Méér kopzorgen voor olympisch kampioen Marcell Jacobs? Italiaan past ook voor Diamond League in eigen land

Komt het WK van olympisch kampioen Marcell Jacobs in gevaar? Die vraag rijst nadat de Italiaanse topsprinter aankondigde dat hij ook de Diamond League-meetings in Rome en Oslo moet schrappen. Jacobs is sinds zijn seizoensopener op eigen bodem op de sukkel met een probleem aan de bilspier.

Olympisch kampioen Marcell Jacobs moet na de Diamond League in Eugene van afgelopen zaterdag ook passen voor de komende meetings in Rome en Oslo. Vooral het feit dat topsprinter de Diamond League in eigen land links laat liggen, is opmerkelijk. In de nasleep van zijn seizoensopener in Savona brachten onderzoeken een verrekking aan de bilspier aan het licht.

Die blessure zou na tien dagen relatieve rust van de baan moeten zijn, maar niets is minder waar. De trainingen van Jacobs, die zich vorig jaar tot ieders verbazing tot olympisch kampioen op de 100 meter kroonde, staan momenteel op een laag pitje. “Ik blijf mijn werk met kinesitherapeuten verder zetten en beperk mijn trainingsarbeid om hersteld te zijn met het oog op het WK in Eugene”, aldus de Italiaan.

Ideaal is de aanloop naar het WK dus allerminst voor de 27-jarige atleet. In het verleden kende Jacobs ook veel blessureleed als verspringer. Sinds hij de overstap maakte naar de korte sprint floreert de Italiaan. Of de topfavoriet voor de wereldtitel in het Amerikaanse Eugene ook 100% aan de start verschijnt midden juli is maar zozeer de vraag.