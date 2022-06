Terwijl Amber Heard in rechtszaal hoorde dat ze proces verloor, zat Johnny Depp 6.000 kilometer verder op café

Johnny Depp heeft woensdagavond over de hele lijn gelijk gekregen in zijn proces over smaad tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. De 58-jarige acteur was niet aanwezig in de rechtszaal in Virginia, maar vierde zijn overwinning zo’n kleine 6.000 kilometer verderop. “Omwille van eerder geplande professionele verplichtingen die de acteur nog voor het proces was aangegaan, zal de heer Depp niet fysiek aanwezig zijn bij de uitspraak en zal hij toekijken vanuit het Verenigd Koninkrijk”, klonk het bij een bron. Hij werd woensdagavond alvast gespot in een pub in Newcastle, samen met zangers Beck en Sam Fender.