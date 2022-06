Meer dan 6 miljoen Belgen gebruiken Itsme

Dankzij het Covid Safe Ticket is het aantal gebruikers van de identificatietoepassing Itsme in een jaar tijd verdubbeld tot 6,5 miljoen, oftewel 80% van de bevolking boven de 18 jaar. Elke maand wordt de toepassing tussen 25 en 35 miljoen keer gebruikt, schrijft L’Echo.

“Veel Belgen hebben de weg naar Itsme gevonden via het CST. Dat heeft hen overtuigd van de waarde van de toepassing, die ze blijven gebruiken”, zegt CEO Stéphanie De Bruyne.

Gemiddeld activeert elke gebruiker de toepassing tussen 6 en 8 keer per maand. Ondanks de geleidelijke afschaffing van het CST, blijft het succes van de app aanhouden. Sinds het begin van 2022 (januari tot mei) is die al 135 miljoen keer gebruikt. Ter vergelijking: in heel 2021 werden op Itsme 233 miljoen transacties verricht.

Meer dan 1.000 overheidsplatforms en meer dan 250 bedrijven bieden Itsme aan als identificatiemethode. Elke maand worden tussen 5 en 10 bedrijven aan de lijst toegevoegd. De professionals die de diensten van Itsme aanbieden, komen uit verschillende sectoren: het bankwezen, verzekeringen, energie, human resources, advocatenkantoren, notarissen, enz.