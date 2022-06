Hogere vergoeding voor wie eigen auto moet nemen voor z’n job

Voor wie de privéwagen moét nemen voor professionele verplaatsingen (en geen tankkaart heeft), wil minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de minimumvergoeding optrekken naar 0,37 euro per kilometer. In ruil krijgen de bedrijven een korting op de roerende voorheffing. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

Voor wie geen bedrijfswagen en tankkaart heeft, zijn de exploderende prijzen aan de pomp een serieuze streep door de maandelijkse rekening. De federale regering zette daarom in april een potje van 30 miljoen euro opzij om werknemers te ondersteunen die niet anders kunnen dan hun privéwagen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een thuisverpleegkundige die van patiënt naar patiënt moet rijden. Het gaat dus niet over ‘gewoon’ woon-werkverkeer.

Aangezien de sociale partners niet tot een compromis kwamen over hoe dat geld gebruikt moest worden, komt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) nu met een voorstel, dat weliswaar nog groen licht moet krijgen van de federale regering. Hij wil bedrijven aanmoedigen om de minimale kilometervergoeding te verhogen naar 0,37 euro per kilometer, hetzelfde als wat ambtenaren nu krijgen. Dat moet wel op sectorniveau onderhandeld worden.

Als bedrijven dat bedrag toekennen, dan kunnen ze in ruil een korting van 10 cent per kilometer krijgen op hun roerende voorheffing. Concreet krijgt de werkgever dan 10 euro korting, terwijl de werknemer 37 euro per 100 kilometer krijgt. Een deeltje van dat bedrag moet het tanken dekken, de rest is een compensatie voor het gebruik en de verzekering van de wagen.