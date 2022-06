Dodentol na zware regenval in Brazilië loopt op tot 120

Het aantal doden als gevolg van aardverschuivingen na de hevige regenval in het noordoosten van Brazilië is opgelopen tot minstens 120. Hulpverleners zijn nog steeds op zoek naar vermisten in het grote gebied rond Recife aan de Atlantische kust, meldt de televisiezender Globo.

“Ons werk gaat door, we gaan hier niet weg voordat we het laatste slachtoffer hebben gevonden”, zei het hoofd van de bergingsoperatie, majoor Vieira de Melo.

Meer dan 7.300 mensen zijn dakloos geworden als gevolg van de zware stormen. Zij werden ondergebracht in 66 noodopvangcentra in 27 gemeenten. Volgens de regering van de deelstaat Pernambuco is in het gebied rond Recife binnen 24 uur meer dan 200 milliliter regen per vierkante meter gevallen.

In Brazilië zijn de laatste maanden in verschillende deelstaten talrijke doden gevallen door aardverschuivingen en overstromingen. Eind februari kwamen meer dan 200 mensen om in Petrópolis, in de bergachtige streek rond Rio de Janeiro.