Werkgever heeft minder goede relatie met werknemer dan hij denkt

Een goede baas heeft het best ook een goede band met zijn personeel. Dat wist zelfs de flamboyante leidinggevende in de televisieserie The office. Alleen interpreteerde zijn personeel die band toch anders. Zij zagen hun baas liever niet aan de koffiemachine staan. Nu blijkt die humoristische reeks niet zo heel ver af te staan van de realiteit.

Uit onderzoek blijkt immers dat werkgevers de relatie met hun werknemers positiever inschatten dan hun medewerkers zelf. Zo geeft 80 procent van de werkgevers aan begaan te zijn met het welzijn van zijn werknemers en 62 procent vindt zelfs dat hij of zij een sterke band heeft met het personeel. Maar zo voelen werknemers dat niet aan.

In een peiling bij 2.500 werknemers en 250 werkgevers in België zegt slechts de helft van het personeel dat de leidinggevende bekommerd is om hun welzijn. En 27 procent geeft aan helemaal geen vertrouwensband te hebben met hun leidinggevende. Slechts 40 procent van de werknemers die meer dan tien jaar in hetzelfde bedrijf werken zegt een goede band te hebben met hun leidinggevende, bij starters is dit nog bijna de helft.

Opvallend, voor de coronacrisis en de bijhorende lockdowns scoorden werkgevers aanzienlijk beter bij hun personeel.

Meer controle

De crisis heeft dan ook een grote impact gehad op de relatie tussen werkgever en -nemer, zegt arbeidsmotivatie-expert prof. Anja Van den Broeck (KU Leuven), die meewerkte aan het onderzoek. “In de eerste plaats is er letterlijk veel afstand geweest tussen werknemers en leidinggevenden. Als we elkaar minder zien en enkel nog communiceren via minder rijke kanalen zoals mail en telefoon, missen we bepaalde sociale signalen. We blijven dan bij de essentie van de zaak en hebben minder aandacht voor hoe iedereen zich voelt.”

Wat medewerkers ook tegen de borst stuit, is de controle van de baas. “Door de afstand zien we dat heel wat leidinggevenden zijn gaan micromanagen. Ze kijken of het bolletje van de werknemer die thuis werkt wel op groen staat. Nochtans wil dat niets zeggen. Werknemers daarentegen willen een meer coachende baas die met hen samenwerkt om bepaalde doelstellingen te halen.”

Van den Broeck vindt niet dat we elkaars deur moeten platlopen, maar wijst er wel op dat een goede band de werksfeer en bijgevolg de productiviteit aanzienlijk kan verbeteren. Dat zegt ook 86 procent van de bevraagde werknemers. “Een wederzijdse zorg is belangrijk om de sfeer op de vloer te verbeteren. Het zorgt ervoor dat er langs twee kanten meer empathie is.”