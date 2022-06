Schietpartij in ziekenhuis in Oklahoma: vier doden

Een man heeft woensdagnamiddag het vuur geopend in een ziekenhuis in de stad Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. Dat meldt de politie. Er zijn vier slachtoffers overleden. Ook de schutter is bij de schietpartij omgekomen.

De agenten werden om 16.52 uur naar het ziekenhuis geroepen omdat er een man gewapend met een geweer was gesignaleerd aan het Natalie Medical Building. Toen de politie ter plaatse kwam, “werd dit een actieve schutter situatie”. De agenten hoorden schoten in het gebouw.

“Agenten haastten zich meteen naar de tweede verdieping, waar de schietpartij aan het gebeuren was”, vertelde politiecommandant Richard Meulenberg aan ABC News. “Toen ze daar aankwamen, vonden ze enkele mensen die neergeschoten waren, een paar waren op dat moment dood. We vonden toen ook wie we dachten en nog altijd denken dat de schutter was, omdat hij een lang geweer en een pistool bij zich had.” De man zou beide vuurwapens gebruikt hebben, zei adjunct-politiechef Eric Dalgleish op een persconferentie.

De adjunct-politiechef preciseerde dat de politie 3 minuten na de noodoproep ter plaatse was, en agenten om 17.01 uur “contact maakten” met de slachtoffers en schutter, eens ze op de tweede verdieping aangekomen waren.

Overleden tijdens hulp zoeken

Aanvankelijk was sprake van drie slachtoffers, maar volgens een bijgestelde dodentol zijn vier burgers om het leven gekomen. Een van de slachtoffers overleed na de plaats te hebben verlaten om medische hulp te zoeken, zei Meulenberg. Hoeveel mensen gewond raakten, is nog niet bekend. Volgens Meulenberg zou het om minder dan tien personen gaan.

De schietpartij gebeurde in een beperkte zone op de tweede verdieping, waar onder meer een orthopedisch centrum gevestigd is. Wie de slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. “Het zou kunnen gaan om een combinatie van werknemers en bezoekers”, aldus adjunct-politiechef Dalgleish.

Ook de schutter is omgekomen. “We denken op dit moment dat dit door zijn eigen toedoen is, maar de agenten zijn nog niet ondervraagd.” Er raakten geen politieagenten gewond.

Opgesloten in kast

De orde- en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, omliggende straten werden afgesloten en omwonenden werd gevraagd de buurt te mijden. Honderden mensen werden uit het ziekenhuis geëvacueerd. De politie zei het incident als een “catastrofale” situatie te behandelen.

Politieagenten doorzochten kamer na kamer van het medisch centrum, dat deel uitmaakt van het St Francis Hospital in Tulsa, “om te controleren op bijkomende dreigingen”. “We hopen geen slachtoffers te vinden”, zei politiecommandant Meulenberg daar op dat moment over. Op de persconferentie meldde adjunct-politiechef Dalgleish echter dat iemand, “één getuige of potentieel slachtoffer”, laat tijdens dat proces gevonden werd, opgesloten in een kast.

Wie was dader?

De politie werkte op het moment van de persconferentie nog aan het identificeren van de verdachte. “We denken dat we er bijna zijn. Hij is een zwarte man, naar schatting 35 à 40 jaar oud”, zei Dalgleish. Of de schutter een patiënt was, is nog niet geweten, noch of hij het op iemand specifiek had gemunt. Hij leek wel “met opzet” naar de tweede verdieping gegaan te zijn.

Politiecommandant Meulenberg verklaarde later aan CNN dat de naam van de verdachte niet wordt vrijgegeven omdat een onderzoek loopt op meerdere locaties. “We zijn nog steeds aan het werken met andere agentschappen en jurisdicties, aangezien dit gerelateerd is aan een veel groter probleem met deze schutter.”

De politie onderzoekt ook een mogelijke bomdreiging die gelinkt zou kunnen zijn aan de verdachte. De autoriteiten evacueerden een woning in Muskogee, op zo’n 75 kilometer van Tulsa, nadat ze een tip kregen dat de verdachte er mogelijk een bom achterliet. Een ontmijningsteam kwam ter plaatse.

233ste massaschietpartij

De schietpartij in Tulsa is al de 233ste massaschietpartij (met vier of meer doden of gewonden) dit jaar in de VS, volgens Gun Violence Archive.

De Amerikaanse president Joe Biden is op de hoogte gebracht van de schietpartij, aldus het Witte Huis. Dat volgt de situatie op de voet en biedt de lokale autoriteiten alle hulp die nodig kan zijn.

