Bijster gelukkig in Londen is Thibaut Courtois niet wanneer hij met de Rode Duivels de wereldbeker in Rusland aanvat. Het WK 2018 wordt zijn opstapje naar de transfer van zijn kinderdromen en mondiale erkenning. Maar niet zonder de liefde voor zijn kinderen, Madrid en vriendin Mishel. Courtois bewijst: All you need is love.