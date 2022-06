Criminologe over uitspraak Johnny Depp-Amber Heard: “Goede zaak voor mannelijke slachtoffers partnergeweld”

LEES OOK. De cruciale momenten van het celebrityproces van de eeuw tussen Johnny Depp en Amber Heard

“Want we mogen niet vergeten: mannelijke slachtoffers zijn er ook”, zegt Jaspaert, die de rechtszaak gevolgd heeft. “Wat er precies gebeurd is tussen Depp en Heard, daar kan ik mij niet over uitspreken. Maar we moeten als maatschappij het stereotype idee loslaten dat alleen vrouwen slachtoffer kunnen worden van partnergeweld, en dat mannen altijd daders zijn.”

“Je hebt verschillende vormen van partnergeweld. In sommige relaties is er duidelijk één dominante, agressieve partner. Maar in veel relaties spelen er toxische dynamieken, die veel meer gekaderd moeten worden binnen het systeem, de partnerrelatie.”Kan deze uitspraak een afschrikeffect hebben op vrouwelijke slachtoffers? “Ik hoop dat dat niet het geval is”, zegt Jaspaert. “Het is niet omdat we mannelijke slachtoffers ook een stem durven te geven, dat we vrouwelijke slachtoffers in de kou laten staan. In België hebben we best een goed uitgewerkt hulpverleningsnetwerk, waarin alle slachtoffers van huiselijk geweld ondersteund en begeleid kunnen worden.”