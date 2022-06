Yanina Wickmayer geraakt niet voorbij eerste ronde in het Britse Surbiton

Yanina Wickmayer (WTA 556) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Britse Surbiton (gras/100.000 dollar).

In de openingsronde ging onze landgenote in twee sets (twee keer 6-3 na 1 uur en 11 minuten) onderuit tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 120), het zesde reekshoofd. De 32-jarige Wickmayer is sinds haar terugkeer in februari na haar bevalling actief op het ITF-circuit.

Eerder op de dag opende Alison Van Uytvanck (WTA 60) haar grasseizoen in Surbiton met een zege in de eerste ronde. Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg de Nederlandse Lesley Pattinama Kerkhove (WTA 137) met 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en vier minuten.

Van Uytvanck werd vorige week in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld en speelde haar eerste wedstrijd van het seizoen op gras. In de achtste finales zal zij het opnemen tegen de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 132).