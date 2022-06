Coach Alan Pardew verlaat CSKA Sofia al na 34 dagen na racistisch incident

Alan Pardew, de Engelse trainer van het Bulgaarse CSKA Sofia, is woensdag al na 34 dagen opgestapt. Hij deed dat nadat de fans zwarte spelers van de eigen club racistisch bejegenden.

“Helaas is het hier afgelopen voor mij”, zei de 60-jarige Pardew woensdag in een mededeling op de website van CSKA. “De gebeurtenissen voor en na de wedstrijd tegen Botev Plovdiv zijn niet acceptabel voor mij.”

Tijdens die partij, op 19 mei, gooiden de CSKA-fans bananen en waterflesjes naar zwarte spelers, joelden hen uit en ontzegden hen de toegang tot de kleedkamers.

Pardew, die in het verleden Newcastle, West Ham , Crystal Palace en ADO Den Haag coachte, was ook niet te spreken over de aanwezige infrastructuur bij CSKA.

Het Bulgaarse voetbal kende al eerder een ernstig racistisch incident. In oktober 2019 moest een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland onderbroken worden omdat zwarte Engelse spelers racistisch beledigd werden.