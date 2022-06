Kim Mestdagh blijft bij Italiaans kampioen Schio

Kim Mestdagh heeft haar contract bij de Italiaanse topclub Schio verlengd met één jaar.

De ex-Belgian Cat pakte met haar club afgelopen seizoen de Italiaanse dubbel (titel en beker) en kwam ook uit in de Euroleague. De 32-jarige forward is onder meer ex-Castors Braine, Salamanca (Spanje), het Franse Charleville en het Turkse Cukurova. Ze werd kampioen in België, Spanje en dus Italië. Ze was ook één seizoen in de WNBA actief. Met Emma Meesseman veroverde ze in 2019 de titel met Washington Mystics.

Met de Belgian Cats won ze twee medailles bronzen medailles (2017 en 2021) op een EK, werd ze vierde op het WK in Tenerife en bereikte ze vorige zomer op de Olympische Spelen in Tokio de kwartfinales. (cpm)