Toch een tweede seizoen van ‘De Redders’ ondanks tegenvallende kijkcijfers

Sinds vorige week staat een tweede seizoen van ‘De redders’ op GoPlay. In de loop van de zomer komt dat ook op televisie. Opvallend, want het eerste seizoen lokte amper lineaire kijkers. “Online hebben we gemerkt dat het wel scoort”, klinkt het bij de zender.

De Redders is een docufictiereeks die vorig jaar in het leven geroepen is. Daarin spelen onder Julie Vermeire en haar vriend Laurins Dursin – u raadt het al – redders aan de kust van Oostende. Het eerste seizoen liep in augustus vorig jaar op Play4, maar scoorde daar niet al te best. De eerste aflevering haalde zo’n 100.000 kijkers, maar daarna schommelde het vaak tussen de 40.000 en 60.000 kijkers. Verrassend dus dat er een vervolg is gekomen. Al wijst de zender op het online luik: “Het eerste seizoen legde daar een mooi parcours af, wat het een ideale reeks maakt voor GoPlay. De Redders werd immers vooral gesmaakt door een erg jong publiek: 82 procent van de kijkers was jonger dan 35, 72 procent zelfs jonger dan 24.” Specifieke cijfers van hoeveel kijkers online op De Redders afstemden, waren niet voorhanden.

Het tweede seizoen kwam evenwel zonder grote aankondiging, tot gisteren het nieuws gedeeld werd op sociale media. “We hebben het tweede seizoen nu al online gezet, zodat iedereen kan kijken op een zelfgekozen moment. Niet onbelangrijk voor jongere kijkers, die nu in de drukke blokperiode zitten. Voor hen kan het een welgekomen pauze zijn. De serie staat in de top vijf van meest bekeken programma’s op GoPlay van de afgelopen week, met daar ook Blind gekocht en Nonkels bij.”

Zij het zonder grote trom. Al staat het nu uitdrukkelijker op GoPlay. In de aanloop van de zomer komt het tweede seizoen ook nog op de buis, al is nog niet duidelijk wanneer. “Het blijft een lokaal programma dat perfect past in de zomerse sfeer en dat zeker ook een plaats heeft op Play4. Maar we zijn ook niet blind voor het veranderende kijkgedrag bij jongeren. Daarom focussen we nu op online kijken.”