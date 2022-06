VTM profiteert van staking bij VRT

Geen ‘Thuis’ en verkorte journaals bij de VRT door de staking. En daar profiteert VTM van in de kijkcijfers. De zender palmt de volledige top drie in.

Vaak maakt Eén op weekdagen de volledige top drie uit met Het journaal, Iedereen beroemd en Thuis, nu ging de eer naar VTM met Het nieuws van 19 uur (825.326 kijkers), Familie (604.538 kijkers)en Huis gemaakt (561.731). Iedereen beroemd was wel in normale vorm te zien, maar haalde beduidend minder kijkers door het vroegere uitzenduur. Maandag haalden ze nog 684.898 kijkers, dinsdag moesten ze het bijna met de helft minder doen. Buiten de top drie is het wel weer Eén wat de klok slaat. Alleen Nonkels op Play4 wist nog een plaatsje te bemachtigen voor de SBS-zenders met 397.648 kijkers. Het nieuwe Personal trainers wist in zijn eerste aflevering slechts 80.000 kijkers te lokken.