Zes volle weken heeft het smaadproces van Johnny Depp tegen Amber Heard geduurd. Zes weken waarin het ging over 100 miljoen dollar, over stukjes vinger en over het onwelvoeglijk gebruik van wodkaflessen. Maar wat moet u onthouden van het celebrityproces van de eeuw, waarin Depp aan het langste eind trok? Hier zijn zes cruciale momenten.