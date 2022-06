Affiche Afro-Latino is compleet: ontdek hier welke namen naar Thor Park in Genk komen

Genk

Het is met trots dat de organisatie van het Afro-Latino Festival de volledige affiche bekendmaakt. Voor de eerste festivaldag werd geopteerd voor drie hoofdacts: de Nederlandse rapper Boef, de Dominicaanse wereldster-in-wording Tokischa en de Franse artiest Willy William, die momenteel scoort met Trompeta. Primeur: zowel voor Tokischa als Willy William is het de eerste show op Belgische bodem. Werden eveneens toegevoegd aan de affiche: Ir Sais, Rumbaristas, Ndugu en Modji. Afro-Latino vindt voor het eerst plaats op de nieuwe locatie in het Thor Park in Genk, dit op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli. jsm

Tickets & info: afro-latino.be