Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears op weg naar halve finale BNXT play-offs

De halve finale van de BNXT play-offs wenkt voor Kangoeroes Mechelen en Leuven Bears. De Mechelaars wonnen de heenwedstrijd van de kwartfinale met 84-86 in Groningen. De Leuvenaars in eigen midden met 82-68 van ZZ Leiden. Vrijdag is de return in de Mechelse Winketkaai en trekt Leuven Bears naar Leiden. Als Kangoeroes Mechelen zich kwalificeert ontmoet het in de halve finale de Nederlandse kampioen Heroes Den Bosch. Leuven Bears zou Belgisch kampioen Oostende ontmoeten.