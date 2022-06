Stemming over competitieformat uitgesteld: ‘kleine’ clubs vrezen verdeel en heers-tactiek

De Pro League wilde vandaag stemmen over een competitieformule in 1A met 14 teams en play-offs, maar dat is uitgesteld. De kleine clubs vormden een front en verkiezen een traditionele competitie met 18 clubs. Geen enkel voorstel dreigde een tweederdemeerderheid te halen en dus wordt er weer gedebatteerd. Dat zal in drie groepen gebeuren, maar het leidt tot scepsis. Willen de topclubs de kleintjes uit elkaar spelen?

De Pro League blaast vandaag verzamelen in de Faculty Club, een chique congrescentrum in Leuven waar ook verfijnd kan worden gegeten. Vooraf houdt de raad van bestuur een digitale meeting waarop CEO Lorin Parys de situatie zal bespreken met onder anderen Wouter Vandenhaute (Anderlecht), Vincent Mannaert (Club Brugge) en Michel Louwagie (AA Gent). Daarna worden de vertegenwoordigers van alle clubs verwacht voor een meeting.

Normaal gezien was er een ultimatum. Parys had een plan ingediend om geleidelijk aan over te gaan naar een 1A met 14 clubs en play-offs. De eerste zes zouden voor de titel spelen, de laatste acht voor het behoud, waarbij vier teams het risico liepen om te degraderen. De topclubs waren dit voorstel genegen en de bedoeling was om nu al een stemming te houden over deze formule. Als het werd afgekeurd, zouden er volgend seizoen sowieso drie dalers zijn uit de Jupiler Pro League.

Dat is de heilige schrik van de kleine clubs en dus belegden zij hun eigen vergadering. Ze slaagden erin met 17 clubs een front te vormen en stuurden een mail naar Parys met het verzoek om ook een traditionele competitie met 18 teams met twee dalers en één barragist ter stemming voor te leggen. Ondertussen is dat front uitgebreid met Union en Lierse, waardoor er zich dus al 19 clubs achter zo’n reguliere competitie scharen.

Door het meervoudig stemrecht leek geen van beide kampen een tweederdemeerderheid te verzamelen, terwijl die wel nodig is om een vernieuwing door te voeren. Daarom laat Lorin Parys de stemming nu uitstellen om opnieuw te debatteren.

Zo boeken de kleine clubs een overwinning, maar toch zijn ze sceptisch. De manier waarop gedebatteerd zal worden, roept bij hen vragen op. De profclubs gaan niet allemaal samen aan tafel zitten, maar worden opgedeeld in drie groepen die elk twee uur gaan discussiëren. Het gaat telkens om twee topclubs, aangevuld met kleine clubs. In groep 1 zitten bijvoorbeeld Anderlecht en Standard met onder meer Cercle, OHL en Westerlo. In groep 2 leiden Gent en Genk de dans met bijvoorbeeld Union, STVV en Beerschot. In groep 3 wordt animo verwacht tussen Club, Antwerp, Zulte Waregem, Oostende,...

Drie dalers

Volgens Parys is dat de enige manier om de mening van elke club te aanhoren, waarna alle bevindingen in één rapport zullen worden gegoten. De kleine clubs zijn argwanend. Zij denken dat de topclubs het principe verdeel en heers gebruiken om onenigheid te creëren en hun front uit elkaar te spelen. De debatten worden ook begeleid door het consultancybedrijf Hypercube, dat volgens de kleintjes voor een afslanking van 1A is.

Eensgezindheid creëren wordt alvast geen sinecure en tot een stemming komt het vandaag sowieso niet. Die vindt wellicht pas eind juni plaats, als er toch een formule uit de bus zou komen waarvoor een tweederdemeerderheid kan worden gevonden. Lukt dat niet, dan zullen er volgend seizoen wellicht drie dalers zijn.