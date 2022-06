Lionel Messi en co. verpesten afscheid van Giorgio Chiellini bij Italië, Argentinië pakt ‘Finalissima’

De ‘Finalissima’ is een beker die in het leven werd geroepen om de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL te versterken: een wedstrijd tussen de Europese en de Zuid-Amerikaanse kampioen op neutraal terrein. In het verleden stond de beker bekend als de Artemio Franchi Cup, maar de wedstrijd werd nog maar twee keer gespeeld (in 1985 en 1993).

De Italiaanse verdediging had moeite met de sterke aanval van Argentinië. Lionel Messi leverde al een knappe assist af voor het openingsdoelpunt van Lautaro Martinez, Angel Di Maria verdubbelde de score met een heerlijke stifter. In minuut 94 bediende Messi Paulo Dybala voor de 0-3.

Voor Giorgio Chiellini was het zijn laatste wedstrijd in een shirt van Italië. De 37-jarige centrale verdediger verzamelde 117 caps voor de Azzurri. Eerder deze maand kondigde Chiellini ook al zijn afscheid aan bij Juventus, maar hij gaat wellicht nog niet op pensioen. Volgend seizoen lijkt hij aan de slag te gaan in de Verenigde Staten bij Los Angeles FC.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen