Voor het vaderland: sterk Oekraïne knokt zich naar winst in Schotland en staat weer stap dichter bij WK in Qatar

Oekraïne heeft de halve finale van de WK-barrages tegen Schotland met 1-3 gewonnen. Andriy Yarmolenko en Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) zetten Oekraïne op rozen, de Schot Callum McGregor zorgde nog even voor spanning, maar Artem Dovbyk maakte het in minuut 94 helemaal af. Zondag nemen de Oekraïeners het op tegen Wales in een rechtstreeks duel om een ticket voor het WK van eind dit jaar in Qatar.