Dit zijn de winnaars van ‘Huis gemaakt’: “Een gigantisch cadeau”

Het is ze gelukt. Cedric van den Bosch (22) en Anaïs De Caster (22) wilden koste wat kost de eindmeet halen in ‘Huis gemaakt’. Anders stonden ze gewoonweg op straat, want hun eigen woning werd onlangs onbewoonbaar verklaard, zo getuigden ze maandag nog in onze krant . Nu valt die stress weg, en kunnen ze zonder kopzorgen in hun zelf verbouwde pand intrekken. “Dit is een gigantisch cadeau.”

En of Cedric en Anaïs blij zijn. Dat zij nu eigenaar zijn van een gerenoveerd huis, ten nadele van Younes en Eline uit Beringen, kunnen ze niet meteen vatten. “Je wilt niet weten hoeveel druk er van onze schouders valt”, zegt Cedric. “Maar ik denk dat de overwinning pas zal doordringen als we donderdag (vandaag, red.) met croissants aan het ontbijt zitten. Voor een jong koppel dat niet kon lenen (Cedric heeft als zelfstandige geen vast inkomen, Anaïs werkt met jaarcontracten bij Ballet Vlaanderen, red.) is plots de toekomst financieel veiliggesteld.”

En dan was er ook nog die stress over hun vorige huis, dat onlangs onbewoonbaar werd verklaard omdat het pand serieuze dakschade opliep. Ze blijven daarom nu al in hun nieuwe huis slapen. “We moeten wel. En omdat we het niet wilden riskeren dakloos te worden, waren we al aan het uitkijken naar een andere flat. Als we Huis gemaakt niet hadden gewonnen, zouden we eerstdaags afspraken beginnen te maken om op appartementenjacht te gaan”, zegt het koppel.

De 24 uur voorafgaand aan de opnames, gisterenvoormiddag in Herentals, waren een rollercoaster van emoties. “Cedric was ’s nachts werkelijk ziek van de stress”, zegt Anaïs. “Hij stond zelfs over te geven. Hij sliep amper een uur.”

Herenhuis

“Ik herinner me bij het eerste bezoek aan het pand dat we ervan opkeken dat VTM een chic herenhuis in de aanbieding had”, zegt Cedric. “We waren meteen verkocht, hoewel het er na tien jaar leegstand bijzonder verkrot uitzag. Als ik de financiële middelen had, zou ik het ook zonder programma hebben aangekocht. Ik was er meteen verliefd op, omdat zulke oude panden over een ziel, een verhaal beschikken.”

Dat er door de loodzware verbouwingen – veelal in het weekend en ’s avonds – soms spanningen tussen de twee de kop opstaken, is allang vergeten. “Dit programma was een serieuze relatietest. We kwamen er goed uit. Als we na een werkdag uitgeput in onze auto naar huis reden, waren we die strubbelingen op de werf al vergeten. Het was onze afspraak dat alle slechte vibes in het pand moesten blijven, en dat is gelukt.”

Nu er geen camera’s en tijdsdruk meer is, zullen bepaalde zaken in het huis opnieuw worden aangepakt. “Er moeten nog kleine klusjes worden afgewerkt. Denk aan een extra laag verf op de balken in de slaapkamer, het aansluiten van de wasmachine …”, zegt Anaïs. “Maar alles op zijn tijd. We gaan ons daar niet aan storen.”

Hoewel ze verhuizen, is hun nieuwe locatie geen onbekend terrein. “Het is slechts vijf minuutjes rijden met de auto. Zeker wat meubels betreft gaan we niet te veel meenemen. Alleen onze hond Juleke willen we niet vergeten.”