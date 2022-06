Roemeense dief steelt acht laptops en veertien gsm’s uit computerwinkel

Een 33-jarige Roemeense dief krijgt 18 maanden cel voor de inbraak in een computerwinkel in Bree. De man ging ervandoor met acht laptops en veertien gsm-toestellen.

Op 12 juli 2019, rond 3 uur ’s nachts, kreeg de politie melding van een inbraak in een computerwinkel in Bree. De dief was over de omheining gekropen en kon het gebouw via een stukgeslagen venster binnengaan. Op de toonbank lagen glasscherven en een koevoet. In totaal ging het om een gestolen buit van acht laptops en veertien gsm-toestellen.

Tijdens het onderzoek werden er DNA-sporen van de dief aangetroffen. Al snel was er een match met de Roemeense dertiger, die al voor soortgelijke feiten gekend was in Luxemburg. “Zijn criminele ingesteldheid blijkt uit het feit dat hij in verschillende DNA-banken in Europa terug te vinden is”, zo stelt de Tongerse rechter in het vonnis.

De man kreeg woensdag een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro. (shde)