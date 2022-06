Kwartfinales zijn het eindstation voor Greet Minnen in het dubbelspel op Roland Garros

Gauff en Pegula vormen het achtste reekshoofd en wipten in de tweede ronde Alison Van Uytvanck met haar Roemeense partner Monica Niculescu. De dubbelpartij duurde woensdag 2u12.

In het enkelspel strandde Minnen (WTA 83) in de eerste ronde, na een nederlaag in twee sets (7-5 en 6-3) tegen het Russische dertigste reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 31).