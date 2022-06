Duitsers krijgen fikse korting op benzine en openbaar vervoer

Tanken is woensdag een pak goedkoper geworden in Duitsland, dankzij een tijdelijke belastingverlaging. Ook het openbaar vervoer is tijdelijk goedkoper.

De Duitse pomphouders hebben de belastingverlaging - geldig voor drie maanden - grotendeels doorgerekend in de consumentenprijs, zegt de Duitse automobielvereniging ADAC. Benzine 95 E10 kostte woensdagochtend gemiddeld 1,881 euro per liter; diesel 1,94 euro per liter. In Duitsland worden prijzen wel meermaals per dag bijgesteld.

De korting maakt tanken in Duitsland goedkoper dan in België en Nederland. Bij Duitse tankstations aan de grens was het dan ook al meteen erg druk, zo meldt het Nederlandse persbureau ANP.

Samen met de brandstofkorting lanceerde de Duitse regering ook een goedkoop abonnement voor openbaar vervoer. Duitsers kunnen de komende drie maanden met het lokale en regionale openbaar vervoer reizen voor 9 euro per maand. Er werden al meer dan 7 miljoen zulke abonnementen verkocht.