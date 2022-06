Meer dan 50.000 hoogtemeters, 70 uren in de bus en... vier biertjes: Thomas De Gendt deelt opvallende statistieken van zijn Giro

Thomas De Gendt is een van de meest actieve profwielrenners op sociale media. De Oost-Vlaming deelt veel leuke zaken met zijn volgers en geeft ook regelmatig interessante statistieken prijs. Woensdag deelde hij “zijn Giro in cijfers”.

“Mijn Giro in cijfers”, schreef De Gendt op Twitter. En dan begon zijn indrukwekkend lijstje: “3.859 kilometer of 104 uren en 36 minuten gespendeerd op een fiets, 3.150 kilometer of 70 uren gespendeerd in een bus en auto, drie vluchten, één ferry, 99.296 kilocalorieën verbruikt en gegeten, 50.378 hoogtemeters, 20 verschillende hotels, vier biertjes, één ritoverwinning, ongelimiteerde pijn in de benen”, sloot hij al grappend af. En dat allemaal in drie weken tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Afgelopen maandag voelde De Gendt zich ‘schuldig’ omdat hij voor het eerst in drie weken niet op de fiets zat. “Het voelt illegaal aan om vandaag geen wedstrijd te moeten rijden”, tweette de renner van Lotto-Soudal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Gendt finishte de Ronde van Italië dit jaar als 74ste op 3 uur en 49 minuten van winnaar Jai Hindley. Hij was de derde Belg na Mauri Vansevenant (30ste) en Sylvain Moniquet (48ste). Tien jaar na zijn zege op de Stelvio won De Gendt nog eens een rit in de Giro. Hij schreef de achtste etappe in en rond Napels op zijn naam.