Polen trekt scheve situatie recht in Nations League-opener tegen Wales en is eerste leider in groep Rode Duivels

Op de eerste speeldag in groep 4 van de A-divisie, waarin ook de Rode Duivels zitten, heeft Polen woensdagavond in Wroclaw de Nations League-opener tegen Wales met 2-1 gewonnen.

In de Tarczynski Arena waren het nochtans de bezoekers, zonder sterspeler Gareth Bale, die na rust op voorsprong klommen via Swindon-middenvelder Jonathan Williams, op aangeven van Rabbi Matondo. De revelatie van Cercle Brugge was bij het begin van de tweede helft het veld opgekomen.

Een verrassing leek even in de maak, totdat Jakub Kaminski in de 72e minuut voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase moest Wales nog de 2-1 slikken van Karol Swiderski. Een opdoffer voor Wales, dat zondag in Cardiff nog een barragewedstrijd voor het WK moet afwerken. Dan wacht de winnaar van het duel van woensdagavond tussen Schotland en Oekraïne. Wales kan voor het eerst sinds 1958 nog eens van de partij zijn op een WK.

© AP

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.