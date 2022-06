KIJK LIVE. Jury is eruit in zaak Johnny Depp-Amber Heard: volg het vonnis

De jury heeft een oordeel bereikt in het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36). Hun beslissing wordt om 21 uur (Belgische tijd) bekendgemaakt. Na zes uiterst pijnlijke weken is zo een einde gekomen aan het celebrityproces van de eeuw dat de reputatie van alle hoofdrolspelers zwaar geschonden heeft.

Op 11 april ging het proces van start tussen acteur Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard, actrice en model. De aanleiding? In 2018 publiceerde Heard een opiniestuk in de krant The Washington Post. Daarin schreef ze over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde – die ze op haar 23ste leerde kennen op de set van de film The Rum Diary – werd niet één keer genoemd, maar iedereen wist meteen over wie ze het had.

Johnny Depp stapte naar de rechter en eiste een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. De acteur is niet in de eerste plaats uit op geld, zo zei hij vanaf het begin, maar wil vooral eerherstel. Want door de klacht raakte zijn carrière volgens hem in het slop, en liep hij een aantal belangrijke rollen mis.

Tegenclaim

Heard van haar kant diende niet veel later een tegenclaim in van 100 miljoen dollar. Ze deed dat omdat Depp haar zwart zou gemaakt hebben in de pers de afgelopen jaren. Het belangrijkste daarin zijn de ‘Depp-Waldman-statements’. Dat zijn uitspraken die Adam Waldman, een advocaat van Depp, deed in de media waarin hij Heard een leugenaar noemde. Depp zou Heard volgens de actrice meermaals hardhandig hebben aangepakt toen hij dronken was of onder de invloed van drugs.

Ze beschuldigde de acteur van agressief en jaloers gedrag. Meerdere voorbeelden haalde ze daarbij aan. Zo zou Depp zich gewelddadig hebben gedragen tegen haar aan boord van een vliegtuig. Een ander incident dat Heard aanhaalde was toen het koppel in Australië verbleef voor filmopnames. Heard vertelde dat Depp drugs wilde gebruiken en dat hij, toen zij aangaf dat niet te willen, agressief werd en haar misbruikte.

Zes weken lang werd in de rechtszaal – en voor de camera’s – de vuile was van de twee filmsterren buiten gehangen. Het ging over een afgesneden vingertopje. Volgens Depp was er ruzie geweest, gooide Heard met twee flessen wodka naar hem, en sneed de tweede, gebroken fles wodka zijn vinger stuk. Volgens Amber Heard ging het anders: zij zegt dat ze geen wodkaflessen gooide naar Depp, maar dat hij haar die dag misbruikte met zo’n fles. Ze zou een slaapmiddel hebben genomen, en toen ze weer wakker werd, vond ze overal scherven en bloed.

Het hele proces lang werd geen enkel detail verzwegen. Het maakte van de zaak één van de meeste gemediatiseerde processen ooit.

Vernederd en gekraakt

Terwijl voor Depp een leger fans buiten de wacht hield met spandoeken, barstte Heard meermaals in tranen uit. Ze voelde zich vernederd en gekraakt, zei ze. Zeker toen duidelijk werd dat het kamp-Depp meer aanhangers telde en de publieke opinie helemaal zijn kant leek te kiezen, kreeg Heard het moeilijk.

Depp gaf tijdens het proces wel toe dat hij misschien niet de brave man aan de haard was geweest. Maar hij bleef er de hele tijd bij dat hij haar nooit geslagen of misbruikt heeft. “Niet als hij nuchter en clean was”, repliceerde zij droogjes.

Het laatste woord was uiteindelijk aan de zeven juryleden.