Vrouw van Will Smith praat voor het eerst over klap op Oscars: “Mijn diepste hoop is dat ze zich verzoenen”

“Het is erg belangrijk om het vandaag te hebben over alopecia (de ziekte waaraan Pinket Smith lijdt en die haarverlies veroorzaakt, red.)”, zei de actrice bij het begin van de nieuwste aflevering van haar podcast ‘Red Table Talk’. Komiek Chris Rock maakte tijdens de Oscarceremonie een grap over het kapsel van Pinkett Smith, waarop haar man het podium op wandelde en hem een klap verkocht.

LEES OOK. Will Smith mag 10 jaar niet naar de Oscars na klap aan Chris Rock

“Rekening houdende met wat ik heb doorstaan met mijn gezondheid, en met wat er gebeurd is op de Oscars, hebben duizenden me hun verhalen doorgestuurd”, aldus Pinkett Smith. Ik gebruik dit moment om de alopecia-familie een kans te geven om te praten over hoe het voelt om die aandoening te hebben, en om mensen te informeren over wat alopecia echt is.”

“Over die avond op de Oscars: mijn diepste hoop is dat die twee intelligente, bekwame mannen een kans hebben om dit uit te praten, te genezen, en zich te verzoenen. Gezien de toestand in de wereld hebben we hen beiden nodig. En we hebben elkaar allemaal eigenlijk meer dan ooit nodig. Tot dan blijven Will en ik doen wat we de afgelopen 28 jaar gedaan hebben, en dat is uitzoeken hoe het nu juist zit met dat ding dat we samenleven noemen.”

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de vereniging die de Oscars organiseert, wilde het lidmaatschap van Smith na het incident voor 10 jaar schorsen, maar de acteur stapte zelf op voor dat kon gebeuren. Rock sprak – buiten een paar korte grapjes tijdens optredens – tot op heden nog niet publiekelijk over het incident.