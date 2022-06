Het gerecht is woensdag met man en macht binnengevallen in een manege in Arendonk voor grootschalige fraude met paarden. Er werden ook verwaarloosde dieren en zelfs zezels – een kruising van een ezel en zebra – aangetroffen. Drie spilfiguren zijn een zoon, moeder en beruchte stiefvader die al eens veroordeeld werd omdat hij Gaia-boegbeeld Michel Vandenbosch in elkaar timmerde.